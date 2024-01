Det var torsdag 4. januar klokken 19.30 at et Bell 412-helikopter kom i kontakt med to trær under landing ved Høgelifjell øst for Notodden. Både helikopterets hovedrotorer og halerotor ble skadd, skriver Havarikommisjonen.

Besetningen på to personer var på treningsoppdrag i området da uhellet skjedde. Havarikommisjonen har vært på ulykkesstedet for å dokumentere skadene på helikopteret og landingsområdet.

Havarikommisjonen jobber videre med å samle inn relevant informasjon. Dette innebærer blant annet samtaler med de som har vært involvert både direkte og indirekte, skriver kommisjonen.

Helikopteret ble stående på stedet noen dager før Forsvaret fraktet det ut fra området.

Luftforsvaret har 18 helikoptre av typen Bell 412, som er et multirolle-helikopter. Helikoptrene opereres av 339-skvadronen og har baser på Rygge og Bardufoss.