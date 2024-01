Sykdommen citrus greening – eller gul dragesykdom – fører til at appelsintrær produserer frukter som er grønne, misformede og bitre. Noen år senere dør trærne.

Det finnes ingen botemidler foreløpig, og sykdommen har allerede ført til et fall på 75 prosent i appelsinproduksjon i den amerikanske delstaten Florida. I tillegg rammes mange appelsinprodusenter verden over av tiltakende ekstremvær som følge av klimaendringene.

Sykdom og klimaendringer gjør altså at Youtube-karakteren Annoying Orange kan bli til Disappearing Orange.

Har tilstrekkelige råvarer

Onsdag la bransjeorganisasjonen Livsmedelsföretagen i Sverige ut en pressemelding der de fastslo at det mangler drøyt 25 prosent appelsinjuicekonsentrat i Europa i øyeblikket. De sier det vil få en stor innvirkning på tilgangen på appelsinjuice i fabrikken.

Tine sier de foreløpig ikke har problemer med å produsere sin Sunniva-juice.

– Vi har vært klar over situasjonen siden i fjor vår og jobbet tett med våre leverandører og ut mot kjedene for å sikre leveringsdyktighet på appelsin. Og på nåværende tidspunkt har vi tilstrekkelig med råvarer for å dekke behovet, sier kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i Tine til NTB.

Han understreker at han beskriver situasjonen i øyeblikket, og at det som skjer framover, avhenger av flere forhold.

Påskeappelsinene ser ut til å være trygge

Bama, som leverer de fleste appelsinene som selges i norske butikker, melder heller ikke om umiddelbare problemer.

– Per i dag har vi tilgang til nok appelsiner, og slik det ser ut nå, gjelder dette også for årets påskeappelsiner, som kommer i hovedsesongen vår, sier senior kommunikasjonsrådgiver Anne Victoria Frogner til NTB.

Hun legger til at de jobber tett sammen med leverandører for å sikre tilgang til appelsiner med riktig smak og kvalitet.