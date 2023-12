Innstilte flygninger og tog preget torsdag den nordlige delen av Storbritannia, og fergetrafikken mellom øyene utenfor Skottlands vestkyst lå ved kai.

På Cairngorm-fjelltoppen i det skotske høylandet ble det målt vind på over 51 sekundmeter. Meteorologene sendte ut varsel om vind på opptil 35,5 meter i sekundet for Nord-Skottland og vind på over 24 sekundmeter i Nord-England og Nord-Irland. På Shetland ble det advart om is og snø, og skoler der holdt stengt.

Den kraftige vinden skulle roe seg over Storbritannia utover dagen, idet Pia flyttet seg østover mot Danmark, det nordlige Tyskland og Polen. Den sørvestlige delen av Norge var også berørt.

Senere torsdag ettermiddag traff uværet den danske vestkysten. Klokken 15 hadde vinden en styrke på 25,2 meter per sekund i Thorsminde. I Thyborøn ble det en time senere målt vind på 40 meter i sekundet, noe som tilsvarer orkans styrke.

Det er sju år siden sist det ble målt så kraftig vind i Danmark, melder dansk TV 2.

Mens danskene bes om å være forsiktige, kommer også Pia forbrukerne til unnsetning ved at vindturbinene settes i gang. Fra natt til fredag og fram til fredag morgen blir strømmen gratis på Jylland og Fyn, mens den på Sjælland vil være på kun noen få øre, forklarer Morten Wethje Søndergaard i Norlys Energy Trading.