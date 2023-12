– I januar finner du nykommeren bukettblomkål i utvalgte butikker. Som navnet tilsier, er dette altså små blomkålbuketter med stilker, men de er tynnere enn hos «vanlig» blomkål, og toppene er mindre, opplyser Bama.

Innkjøpsdirektør Petter Gahten sier at det nye produktet minner litt om brokkolini, som har fått et fotfeste i det norske markedet de siste årene. Bamas totalsalg av brokkolini har siden 2020 økt fra 20 tonn til 330 tonn per år.

Gahten håper også at et annet produkt vil slå skikkelig an neste år – en slags krysning mellom plommer og kirsebær, som han kaller for «cherry plum».

– Vi startet med cherryplum for tre-fire år siden. I 2023 begynte det å ta seg opp, og for 2024 planlegger Bama for 200 tonn. Jeg har troen på at dette produktet vil doble seg i årene som kommer dersom kvaliteten fortsetter å være god, forteller han.

Gathen har følgende spådommer for frukt- og grønnsakåret 2024:

– Cherry plum kan fort bli en ny favoritt. Meloner og sukkermeloner fikk et skikkelig løft i fjor, grunnet fantastisk spisekvalitet, noe jeg tror vil vedvare i 2024. Druer er noe folk vil fortsette å kose seg med, til tross for at matbudsjettet er litt mindre, tror innkjøpsdirektøren.