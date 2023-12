Colorados høyesterett diskvalifiserer Donald Trump fra valget

Colorados høyesterett diskvalifiserer USAs tidligere president Donald Trump fra å delta i delstatens presidentvalg. Høyesterett peker i sin begrunnelse på stormingen av Kongressen i januar 2021, og sier at Trump har gjort seg skyldig i oppvigleri.

Videre mener de at Trumps tale der han oppildnet folk som senere gikk til angrep mot kongressbygningen, ikke er beskyttet av den amerikanske grunnlovens første tillegg, som garanterer ytringsfrihet. Trump kaller dommen udemokratisk og varsler anke til USAs høyesterett.

Axios: Israel foreslår ny ukelang våpenhvile i bytte mot gisler

Israel har tilbudt seg å stanse krigingen på Gazastripen i minst en uke i bytte mot flere gisselløslatelser, siteres to israelske tjenestepersoner på av Axios.

Axios viser i tillegg til de to til en «informert kilde», og nettstedet skriver at israelerne venter at Hamas frigir rundt 40 gisler i bytte. Tidligere tirsdag sa Israels president Isaac Herzog at regjeringen er beredt på å stanse bombingen i bytte mot gisler, skriver nyhetsbyrået DPA.

Houthiene: USA-ledet allianse ikke vil stanse angrepene i Rødehavet

Houthi-opprørerne i Jemen sier at angrepene mot skip i Rødehavet vil fortsette, selv om det er opprettet en internasjonal allianse for å sikre transporten i området. Alliansen vil ikke stanse opprørernes «operasjoner til støtte for Gaza», sier Mohammed al-Bukhaiti, et av medlemmene i houthienes militære ledelse.

Den amerikanskledede operasjonen har som formål å «beskytte Israel og militarisere havet uten noen begrunnelse», og enhver som forårsaker å eskalere konflikten, vil måtte «takle konsekvensene av sine handlinger», legger han til.

Person alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt av buss i Oslo

En person er alvorlig skadd etter å ha blitt påkjørt av en buss i Oslo tirsdag kveld. Ulykken skjedde ved Smestadkrysset like før midnatt. Personen som ble påkjørt, er kjørt til sykehus.

Det er tatt avhør av bussjåføren, og ut fra forklaringen samt spor på stedet er det ikke er tatt beslag i sjåførens førerkort. Han følges opp av arbeidsgiver. Operasjonsleder Eirik Sannes i Oslo politidistrikt opplyser at ulykken framstår som alvorlig, men at politiet ikke har noen ytterligere informasjon om skadeomfanget.