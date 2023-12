Mandag presenterte Rovdata resultatene fra den årlige DNA-baserte overvåkingen av jerv i Norge, Sverige og nordlige deler av Finland.

I løpet av overvåkingssesongen (1. januar-1. juni) ble det samlet inn og analysert til sammen 4375 DNA-prøver fra jervens utbredelsesområder. Det er ny rekord i jerveovervåkingen.

I Norge er det samlet inn 35 prosent flere prøver enn i 2022.

Ut fra 3251 fungerende prøver er det påvist 836 individer i Norge, Sverige og Finland i 2023, som er en økning på nesten 13 prosent fra i fjor.

– Jervebestanden i Norge har holdt seg relativt stabil de siste tre årene. Det rekordhøye antall jerver som har blitt påvist i 2023, innebærer altså ikke at den estimerte bestanden har økt, men kun at en større andel av jervene i bestanden har blitt fanget opp via den DNA-baserte overvåkingen, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.