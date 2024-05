Visar Avdyli er siktet for medvirkning til drap på Hamse Hashi Adan (20) utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo 7. oktober 2021. Hans bror, Valon Avdyli, ble i april tiltalt for drapet og drapsforsøk på sju andre menn som var på stedet, i forbindelse med at han skal ha avfyrt minst sju skudd. Saken skal etter planen starte i Oslo tingrett den 10. september.

Brødrene dro fra Norge til Kosovo 9. oktober, to dager etter drapet. Valon ble pågrepet i Tyrkia og utlevert i fjor vår, mens Visar ble pågrepet i Kosovo februar i år og utlevert i april.

Torsdag ble fengslingen av Visar forlenget av Oslo tingrett med fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Kan måtte møte i retten med broren

I kjennelsen torsdag kommer det fram at påtalemyndigheten også kan komme til å ta ut tiltale mot den yngste broren.

– Selv om det er sendt forslag om tiltale, pågår det fortsatt etterforskning i saken, står det.

Statsadvokat Trude Antonsen, som tok ut tiltalen mot storebror Valon, presiserer i en sms til NTB at det ikke foreløpig ikke er tatt ut noen tiltale mot Visar.

– Men saken er forhåndsberammet sammen med Valon sin sak hvor det er tatt ut tiltale, skriver Antonsen.

Hun mener at det foreløpig er for tidlig å si om Visar blir tiltalt, og eventuelt for hva.

– Jeg regner med at det vil foreligge en innstilling fra meg i løpet av tidlig juni, også er det Riksadvokaten som avgjør tiltalespørsmålet, skriver Antonsen.

Forsvarer: – Som ventet

Visars forsvarer, Øyvind Bratlien, skriver i en sms til NTB at han ikke er overrasket over forhåndsberammingen.

– Det er som ventet i påvente av at tiltalespørsmålet avklares, skriver han.

Bratlien har tidligere sagt til Dagbladet at klienten hans nekter straffskyld. Han samtykket heller ikke til fengslingen da spørsmålet var oppe i Oslo tingrett torsdag, men gikk med på at fengslingen ble behandlet som kontorforretning.

– Han samtykker ikke i fengsling da han mener at han ikke skal sitte i varetekt, skriver Bratlien.

Skal ha hatt flere pass

Oslo tingrett begrunner fengslingen med unndragelsesfare og bevisforspillelsesfare.

– Til tross for betydelig innsats fra politiet, har han klart å unndra seg straffeforfølgningen fram til politiet i Kosovo i februar 2024 klarte å spore han opp. Ved pågripelsen skal han ifølge politiet også ha hatt flere pass av forskjellig nasjonalitet. Ut fra denne historikken og innholdet i siktelsen, foreligger det etter rettens syn helt klart grunn til å frykte at han vil unndra seg straffeforfølgningen eller fullbyrdingen av straff dersom han løslates nå, skriver tingretten i kjennelsen.