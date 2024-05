Fengslingsmøtet holdes klokka 15. Mannen er avhørt i dag, opplyser politiadvokat Ulrikke Basthus til NTB.

Han er siktet for grov kroppsskade, men erkjenner ikke straffskyld. Hans forsvarer er advokat Zulifqar Munir.

En mann i 50-årene ble knivstukket ved gravlunden i 21-tiden onsdag kveld. Mannen i 40-årene møtte selv opp på politihuset i Oslo dagen etter og ble da pågrepet.

Politiet har tidligere sagt at knivstikkingen trolig ikke var tilfeldig. Basthus ønsker per nå ikke å si noe konkret om relasjonen mellom de to.

– Men jeg kan si at det er en relasjon, og at det ikke fremstår tilfeldig. Den siktede er noe kjent for politiet, men det fremstår ikke som det er tilknytninger til et kriminelt miljø, sier hun.

Den fornærmede er nå skrevet ut fra sykehuset. Han ble alvorlig, men ikke livstruende skadd.