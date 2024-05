– Dette må slås hardt ned på. Det er ekstra krenkende at de skjenket fornærmede og begikk en serie overgrep i over en time. Det er helt forferdelig at det i tillegg ble filmet og delt i sosiale medier, sa aktor, statsadvokat Jogeir Nogva, ifølge TV 2 under sin prosedyre.

Nogva ba om at den eldste av de tiltalte, som nekter straffskyld, får en ubetinget fengselsdom på fire år og seks måneder.

Den andre tiltalte mannen i saken erkjenner delvis straffskyld for grov voldtekt. Nogva mener han må dømmes til fengsel i fem år, der halve straffen gjøres betinget med en prøvetid på fem år.

Overgrepet skal ha skjedd midt på lyse dagen sommeren 2023 ved domkirken i Molde sentrum. Fornærmede var ifølge TV 2 sterkt påvirket av alkohol og hasj.

Påtalemyndigheten mener fem gutter var involvert i voldtekten, men de tre andre guttene blir ikke straffeforfulgt fordi de var under den kriminelle lavalderen.