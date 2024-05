– Komiteen understreker at det er umulig å forsikre seg helt mot terrorangrep. Samtidig er de klare på at mye av ansvaret for at myndighetene ikke lykkes å stanse angrepet, ligger hos PST, skriver kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Peter Frølich i en pressemelding.

Tirsdag kom komiteen med sin innstilling etter å ha gått gjennom en stor mengde dokumentasjon og gjennomført både åpne og hemmelige høringer.

De konkluderer med at deler av politiets håndtering var god.

– Politiets operative håndtering av terrorangrepet var i det store og hele godt gjennomført, sier Frølich.

Komiteen er også tydelige på at E-tjenesten ser ut til å ha gjort det de kunne for å varsle om sine funn.

En samlet komité, med unntak av kontrollkomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, kritiserer imidlertid justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) for svak oppfølging av det skeive miljøet i etterkant av angrepet.

– Til tross for gjentatte henvendelser gikk det nærmere ett år før statsråden arrangerte et møte med skeive organisasjonene som var rammet av angrepet. Komitéflertallet gir mener at det skeive miljøet ikke ble fulgt godt nok opp i etterkant av angrepet. Vi understreker likevel at justisministeren forbedret kommunikasjonen etter hvert, sier Frølich.