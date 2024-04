Sametinget vedtok tirsdag høringsuttalelsen til Helse nords sykehusutredning.

– Jeg er glad for at Sametinget nå kan sende et svært tydelig og entydig signal til Helse nord om at flere av forslagene de har til behandling, anses som en trussel mot helsetjenestene til den samiske befolkningen, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

De vil nå be om konsultasjoner med Helse nord, opplyser han videre.

Norske Samers Riksforbund (NSR), Nordkalottfolket (NKF), Senterpartiet (Sp), Ávjovári Johttisápmelaččaid listu/Flyttsamelista (JSL), Samefolkets parti (SáB/SfP) og uavhengig representant Jørn Are Gaski støttet høringsuttalelsen.

– Vi er bekymret for at fredningen av andre tilbud i praksis nå fører til at de nordligste områdene blir en salderingspost for Helse nord. Dette er en uholdbar situasjon når vi kjenner til de spesielle utfordringene som avstand og værforhold skaper i denne regionen, sier partiene i en felles uttalelse.

Høringsfristen var 25. april, men Sametinget fikk utsatt frist.