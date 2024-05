– Beslutningen om å stramme inn innreisereglene er i tråd med norsk linje om å stå sammen med allierte og partnere i reaksjonene mot Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Politiet kan bortvise russiske borgere som omfattes av instruksen.

Våren 2022 strammet regjeringen inn praksisen knyttet til visum for russere. De nye innstrammingene gjelder både de som har visum utstedt av Norge før visumpraksis ble strammet inn våren 2022 og for visum utstedt av andre Schengenland.

Regjeringen opplyser at det vil bli gjort noen unntak, for eksempel når det gjelder besøk til nær familie bosatt i Norge eller for russiske borgere som skal arbeide eller studere i Norge eller andre Schengenland.

– Norske myndigheter følger godt med på grensen og grensetrafikken over Storskog, og vil ta grep hvis det skulle bli nødvendig, skriver regjeringen.