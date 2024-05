– For mange av dem har dette fått alvorlige konsekvenser i ettertid, sier Heidi Ysen, som er bistandsadvokat for 13 av barna, til NRK.

Den yngste a jentene var bare ni år da hun kom i kontakt med mannen. Den eldste var 14 år.

Ifølge politiet oppsøkte mannen barna på ulike tjenester som Snapchat, Kik, FaceTime og Omegle. Flere av jentene ble instruert til å gjøre ulike ting med seg selv foran kamera. Noe av det skal mannen ha betalt for.

At de totalt 18 fornærmede jentene i saken, er to av dem fortsatt ikke identifisert, ifølge NRK. I fem av tilfellene mener påtalemyndigheten det er snakk om voldtekt, der to av hendelsene karakteriseres som grove.

De to jentene var bare elleve og ni år gamle da de sistnevnte overgrepene skal ha skjedd.

Et av ofrene i saken, en elleve år gammel jente, skal han ha møtt fysisk.

Ifølge politiet pågikk overgrepene i en periode på flere år, fra mars 2020 til april i fjor.

Mannen ble først pågrepet 4. januar 2023 for mistanke om befatning med overgrepsmateriale av barn, men løslatt samme dag. Han ble pågrepet på nytt 2. mai i fjor, og har sittet i varetekt siden.