Det melder sykehuset der personene er innlagt onsdag. Flyet ble tvunget til å nødlande i Bangkok tirsdag, der en rekke ambulanser sto og ventet på å transportere de skadede.

Flyet, et Boeing 777, fraktet 221 passasjerer og en besetning på 18 fra London til Singapore. Turbulensen oppsto da flyet befant seg over Indiahavet og førte til at flyet falt 6000 fot i løpet av få minutter.

Én person omkom i turbulensen, mens over 40 ble skadet. Tirsdag var tilstanden kritisk for sju av dem, ifølge thailandske myndigheter.