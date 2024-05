Regjeringen har varslet at de ser på hvordan en eventuell aldersgrense for sosiale medier kan håndheves. En mulighet er aldersverifisering via Bank-ID, men verken Forbrukerrådet eller Datatilsynet er begeistret for den løsningen, skriver Klassekampen.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at politikerne leter i verktøykassa etter virkemidler for å gjøre det tryggere på nett for barn og unge. Men aldersverifisering er et såpass inngripende tiltak at vi ikke uten videre kan støtte det, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Hun påpeker at en slik ordning også vil utestenge voksne som ikke får Bank-ID og frykter at barn og unge vil finne seg andre og mer utrygge plattformer dersom de blir utestengt av de store.

Også Datatilsynet er skeptiske, og er særlig opptatt av konsekvensene for personvernet – og mener det er viktig at tiltakene ikke får uforholdsmessig innvirkning på andre grunnleggende rettigheter og friheter.