De seks tidligere gardistene var blant 30 gardister som sommeren 2022 hadde innrømmet bruk av narkotika i forbindelse med permisjoner fra militærtjenesten. Etterpå var de blitt fratatt sikkerhetsklareringen og dimittert, skrev NRK.

I etterkant fortalte flere av dem at de hadde følt seg presset til å tilstå.

I mai i fjor varslet advokat Inger Zadig et søksmål mot staten ved Forsvarsdepartementet på vegne av de seks gardistene. Mandag kveld leverte hun stevningen til Oslo tingrett, skriver Dagbladet.

– For mine klienter handler dette om grunnleggende menneskerettigheter, og om at ungdommer som skal tjenestegjøre etter dem ikke skal bli utsatt for den samme behandlingen, sier Zadig til avisen.

Av stevningen går det fram at rustestingen gardistene ble utsatt for representerte uforholdsmessig tvangsbruk, at de ble utsatt for press, at testingen ikke skjedde tilfeldig og at de heller ikke ble vurdert av sikkerhetsrisikoen ved bruk av ulovlige rusmidler.

Advokaten skriver at det ikke er noe som tyder på at soldatenes påståtte rusbruk i fritiden påvirket deres skikkethet som soldater i tjeneste.