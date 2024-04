– Det er stor stridsvilje i mållaget. Vi er i vekst og skal kreve mer i årene som kommer. Det vi vedtar på landsmøtet i helgen, må bli nasjonal politikk, sier leder Peder Lofnes Hauge.

Til helgen samles mållaget til landsmøte i Trondheim, hvor de blant annet skal diskutere opplæringspolitikk, lærerutdanning og språkteknologi.

Kravet om å få norsk språk og sidestilling mellom nynorsk og bokmål inn i Grunnloven vil også stå sentralt.

– Det er på høy tid at Grunnloven slår fast at norsk er nasjonalspråket i Norge, og at nynorsk og bokmål er skriftspråkene. Nynorsk må inn i Grunnloven, sier Hauge.

Mållaget melder om medlemsvekst. De hadde 15.862 betalende medlemmer i fjor, det høyeste antallet siden 1985.