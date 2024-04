– Undersøkelsen viser at sykler og elsparkesykler er et stort problem for førerhundbrukerne våre, sier daglig leder Tommy Henriksen ved Norges Blindeforbunds førerhundskole.

Han mener det er urovekkende at halvparten unngår å bevege seg i gitte områder på grunn av frykt for syklister. Én av tre går ikke ut deler av dagen, og mer enn én av fire gruer seg for å gå ut på grunn av dette.

Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse for Norges Blindeforbund i mars.

– En del førerhunder blir også preget og må i verste fall tas ut av tjeneste, sier Henriksen i en pressemelding.

Problemet er størst i de store byene.

Det er rundt 300 førerhundbrukere i Norge, og Blindeforbundet markerer Førerhundens dag onsdag 24. april.