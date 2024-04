– Jeg fikk 30 min på Statsministerens kontor for å skrive noen ord etter nesten 30 år som folkevalgt, skriver hun.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Kjerkol postet kommentaren under et innlegg fra tidligere Venstre-politiker Mathias Fischer. Han går hardt ut mot Kjerkol, og kaller hennes framtreden provoserende og arrogant.

– Nå har jeg tenkt på Ingvild Kjerkol i over et døgn, og det er lengre enn normalt. Det er heller ikke så ofte at en avtroppende statsråd holder en så lite ydmyk og så provoserende arrogant tale som hun gjorde i går, skriver han.

Kjerkol svarer på innlegget:

– Talen ble ærlig, følelsesladd og kanskje mer personlig enn jeg ville valgt om jeg, som du, hadde hatt mulighet til å sove på den, skriver hun, og fortsetter:

– Til alle som leser Mathias Fischer sin status og min kommentar her. Vi kjenner ikke hverandre – kan bare huske hyggelige korte hils i stortingsrestauranten.

Fischer er i dag leder for en tenketanken Initiativ Vest. Han er også tidligere journalist. Mellom 2018 og 2019 jobbet han som kommentator i TV 2.