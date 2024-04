Ap i Trøndelag har slått ring om fylkesleder og helseminister Kjerkol etter at det ble kjent at masteroppgaven hennes er annullert som følge av juks.

Fredag ble det klart at hun går av som minister.

– Dette var veldig beklagelig, sier Hellesø til Adressa.

Torsdag, dagen før Kjerkol trakk seg, uttalte både han og andre nestleder i Trøndelag Ap, Emil Raaen, at de har full tillit til helseministeren. Det har ikke endret seg etter at det ble klart at hun fratrer ministerposten.

Hellesø forteller til avisa at han mener Kjerkol kunne ha fortsatt.

– Alvorsgraden er vesentlig tøffere i dag enn den var i går, men Kjerkol har jobbet opp nok tillit gjennom jobben hun har gjort etter at masteroppgaven ble levert, til at jeg fortsatt har full tillit til henne.

Nestlederen legger til at han har forventninger om at Trøndelags andel av statsråder bør holdes uendret.