Jan Helge Andersen var ikke selv med på befaringen. Det var imidlertid ikke bare dommere og andre rettsaktører, men også jentenes mødre og presse. De fleste pressefolk måtte holde en viss avstand under mesteparten av runden.

Befaringen begynte med en runde i nabolaget Eg, der både tiltalte Jan Helge Andersen og den nå frikjente Viggo Kristiansen vokste opp og bodde i mai 2000. Dermed begynte man også med leddene i deres forklaringer som samsvarer.

Både Andersen og Kristiansen er enige om at sistnevnte møttes et sted i skogen ved Svarttjønn, og at de derfra dro til en lekeplass på Eg, der de ble sittende på et gjerde en periode. Etter dette skiller de to forklaringene lag.

Forandringer

Ifølge Kristiansen dro han hjem da han hadde forrettet sitt ærend, som var å låne en nøkkel til en bod. Andersen har i alle år holdt fast ved at Kristiansen parkerte sykkelen sin ved bommen ved Svarttjønn, og at de deretter gikk inn i Baneheia.

På nesten et kvart århundre har flere ting forandret seg i Baneheia. Blant annet er det et område ikke langt unna åstedet som i 2000 var en myr man kunne gå over, men som er et vann i dag. Bommer, gjerder og andre ting er også byttet ut på 24 år. Mengden vegetasjon har forandret seg, det er mer mange steder.

Mesteparten av befaringen ble kyndig ledet av politioverbetjent Turid Meisingset fra Oslo politidistrikt. Da retten, ofrenes mødre og pressen kom fram til selve åstedet for drapene, ble de også møtt av de tidligere åstedsetterforskerne Gøran Dyvesveen og Tom Luka fra Kripos. Disse to var på åstedet for 24 år siden.

Skogbunn

Duoen viste ikke bare stedet der jentene ble funnet, men også stedene for andre spor. Gjennomgangen begynte ved demningen der badetøyet ble funnet, timer før man fant likene av Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen bare noen titalls meter unna 21. mai 2000. Åstedet var merket med bokstavskilter for ulike bevis, akkurat slik det var i 2000.

Krimteknikerne brukte mye tid på å snakke om skogbunnen og vegetasjonen sporene ble funnet på, men også her måtte man vektlegge at mye hadde skjedd på et kvart århundre.

– Mye har skjedd på de åra, understreket Luka.

Pekte ut hus på avstand

Etter en lunsjpause fortsatte befaringen ned på Grim, der 10 år gamle Paulsen og 8 år gamle Sørstrønen bodde når de var på besøk hos sine fedre. De to fedrene bodde i samme hus, som befaringen ikke gikk innom, men heller pekte ut fra avstand.

Deretter gikk turen opp igjen i Baneheia, forbi flere steder der vitner mente å ha observert de to jentene på vei opp.

Til sist gikk befaringen gjennom stedene som Andersen har forklart er relevante i etterkant av drapene. Det innebar blant annet å gå over grusbanen Fant Olsens stykke, der vitner observerte Andersen den kvelden.

– Vi fikk se det vi ønsket å se, sier statsadvokat Johan Øverberg til NTB.