Til tross for at pila pekte ned på Oslo Børs fredag, endte børsuken 0,05 i pluss, skriver E24.

Equinor, som var det mest omsatte selskapet, sank fredag 2,72 prosent.

Ifølge Finansavisen gikk Barclays ut med en ny oppdatering på norske banker fredag. Her oppgraderte Barclays DNB-aksjen til kjøp fra selg og satt kursmålet opp fra 202 til 240 kroner.

Det løftet DNB-aksjen opp 1,9 prosent – og aksjen ble nest mest omsatt fredag.

De tre neste på listen over omsatte selskaper var Aker BP (-0,80) og Norsk Hydro (+0,41), mens Kongsberg Gruppen endte uendret.

Hydrogenselskapet Nel steg fredag 1,7 prosent. Nel-aksjen har steget rundt 50 prosent den siste måneden. Tross den siste månedens kraftige oppgang, har aksjekursen likevel rast drøye 50 prosent det siste året, skriver Dagens Næringsliv.

Like etter klokken 17 ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,77 dollar, som er opp 0,35 prosent siden midnatt.

Ved andre børser i Europa fredag, steg den tyske DAX 30-indeksen med marginale 0,02 prosent, mens den franske CAC 40-indeksen og FTSE 100 i London falt henholdsvis 0,04 og 0,12 prosent.