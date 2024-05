Rødt holdt ekstraordinært landsmøte fredag ettermiddag for å gjennomføre valg på ny partileder og nestleder.

Martinussen har fungert som partileder siden Bjørnar Moxnes gikk av etter solbrilletyveriet i juli i fjor.

Martinussen innledet talen til landsmøtet med å advare mot en mulig borgerlig regjering etter valget neste år. Den påtroppende lederen påpekte at mange er skuffet over den sittende regjeringen – og at hun ofte er skuffet selv.

– Samtidig vil jeg advare mot et skifte bare for skiftets del. Det er ikke friskt å få tilbake Erna Solberg og Sylvi Listhaug, sa hun.

Kalte Listhaug Acer-prinsesse

Særlig i kraftpolitikken fikk Frp gjennomgå. Martinussen viste til at partiet hadde fire energiministre i Solberg-regjeringen, og at partiet hadde hånden på rattet da EUs tredje energimarkedspakke ble innført.

Frp sto på TV og løy så det rant om at strømprisene ikke skulle øke og Norge ikke skulle miste kontroll over kraften, hevdet Martinussen.

– Acer-prinsessa Sylvi Listhaug må holdes langt unna kontroll over norsk kraft, fortsatte hun.

Frp-lederen slår kontant tilbake mot beskrivelsene i talen.

– Jeg skjønner godt at partilederen i Rødt, som har medlemmer som har hyllet både Stalin, Lenin og byggingen av Berlinmuren forsøker å vri fokuset over på energipolitikk, sier hun.

– Men selv der svikter kommunistene i Rødt som vil avvikle olje- og gassnæringen og dermed frata hundretusener av arbeidsfolk levebrødet sitt, som igjen vil styrke energimakten til Rødts likesinnede i autoritære regimer som Venezuela – et regime som tidligere har blitt hyllet av Rødt, og der befolkningen manglet mat, medisiner og rømte ut av landet, legger hun til.

Anmodet om samarbeid

EU har nå gitt Norge frist til august med å innføre fornybardirektivet i den fjerde energimarkedspakken.

– Det som er arvesølv for oss, er et lite stykke EU for dem, sa Martinussen, og la til at det norske folk ikke vil finne seg i utpressing.

Med kampglød erklærte Martinussen at Rødt skal bli så store og så sterke at partiet ikke er til å komme utenom. Hun erkjente at regjeringspartiene ikke trenger Rødts stemmer for å få flertall.

Men Rødt har kommet til partiene på venstresiden med konkrete løsninger, samarbeidsvilje og styringsoptimisme, fortsatte hun.

– Det er regjeringspartiene – Arbeiderpartiet og Senterpartiet – som har smelt døra igjen og valgt å gå til Høyre, sa Martinussen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bør lytte til «sindige småbrukere, rasende kystfiskere og regjeringspartienes egne folk – fra Innlandet til ytterst i nord», mente Martinussen.

Hun mente den store kampen fortsatt venter. Det handler om å virkelig ta demokratiet i bruk, med en ny styringsoptimisme som sikrer lokal og nasjonal kontroll over ressursene som gir folk mer penger, makt og framtidstro, fortsatte hun.

– Bare sånn kan vi i lag stenge dørene på statsministerkontoret for Erna Solberg og Sylvi Listhaug i 2025. Den kampen er vi klare for, erklærte hun.

Utfordres nestledervervet

Det var en enstemmig valgkomité som ønsket at Martinussen skulle fortsette, og hun har ingen motkandidater før ettermiddagens valg.

Martinussen rykker opp fra nestlederplassen, som så må fylles. Valgkomiteen har innstilt på stortingsrepresentant Sofie Marhaug, men fra Indre Østfold er det fremmet forslag om Ravn Villtokt. Dermed blir det kampvotering om dette vervet.