Fem evakuert etter boligbrann i Bergen

Fem personer ble evakuert etter at det tok fyr i kledningen i inngangspartiet til en bolig i Fana i Bergen natt til lørdag. Politiet fikk melding om brannen klokken 1.46, opplyste operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB.

Til Bergensavisen sa vaktkommandør Lars Petter Lorvik ved 110-sentralen Vest at de rykket ut med biler fra fire stasjoner, og at brannen raskt ble slått ned.

Alle de fem personene som befant seg i huset, ble gjort rede for, og ingen ble skadet i brannen. Klokken 2.49 meldte politiet at det var kontroll på stedet. Hva som forårsaket brannen, er fortsatt ukjent

Drapstiltale mot Alec Baldwin blir stående

Skuespiller Alec Baldwins begjæring om å frafalle drapstiltalen mot ham ble avvist av retten i New Mexico. Tiltalen blir dermed stående.

Filmstjernen er siktet for uaktsomt drap på filmfotograf Halyna Hutchins under innspillingen av filmen «Rust» i 2021. Hutchins døde etter å ha blitt truffet av et skudd fra et våpen Baldwin brukte som rekvisitt i filmen.

Fredag besluttet dommer Mary Marlowe Summer at tiltalen blir stående. Hun lot seg ikke overbevise av forsvarernes påstander om at påtalemyndigheten brøt prosedyrereglene i tiltaleprosessen.

To MC-førere til sykehus etter trafikkulykke

To MC-førere ble natt til lørdag fraktet til sykehus etter en trafikkulykke på Grindafjordvegen utenfor Haugesund. Begge sjåførene var bevisste da de ble hentet av ambulansen.

Trafikken sto stille på veien som følge av ulykken. Politiet opplyste at en av de mulige årsakene til ulykken var en påkjørsel bakfra. Klokken 3.13 var veibanen ryddet og åpnet for ferdsel.

Brannmann pågrepet etter skogbranner der 137 døde i Chile

Politiet i Chile har pågrepet en brannmann, som er siktet for å starte en skogbrannene som kostet 137 mennesker livet i februar.

– En arrestordre ble i dag utstedt på den personen som startet brannene i regionen Valparaíso i februar, sa politidirektør Eduardo Cerna fredag.

Brannene rundt kystbyene Valaparaíso og Viña del Mar ble omtalt som de verste i landets historie. Tusenvis av hus brant ned, og president Gabriel Boric erklærte unntakstilstand.

Til sammen 137 mennesker mistet livet i de voldsomme brannene.

Redningsmannskaper på plass i Papua Ny-Guinea

De første redningsmannskapene er kommet fram til området i Papua Ny-Guinea der flere hundre fryktes omkommet etter et stort jordskred.

Jordskredet traff landsbyen Kaokalam i provinsen Enga ved 3-tiden natt til fredag. Tidlige meldinger gikk ut på at over 100 trolig mistet livet. Røde Kors anslo senere at så mange som 500 kunne være døde-

Lørdag melder lokale medier at over 300 mennesker og 1100 hus er begravd i jordmassen som utraderte landsbyen.