Det opplyste riksmekler Carl Petter Martinsen til NRK kort tid før fristen går ut ved midnatt.

Ved 22-tiden kom signaler på at det fort kunne gå den veien.

– Det er opptil flere uavklarte spørsmål. Samlet sett er det langt fram til vi er i mål, sa mekler Carl Petter Martinsen til NTB da.

Det er prinsipielle spørsmål knyttet til sykelønn og pensjon som har vist seg vanskeligst i oppgjøret.

Økonomien er det vanskeligste

Om det ikke blir en avtale med motparten NHO Luftfart, går til sammen 447 medlemmer i Fellesforbundet ut i streik ved Oslo lufthavn Gardermoen og Bergen lufthavn Flesland.

Fellesforbundet organiserer ulike yrkesgrupper på flyplassene, blant annet flyteknikere, inspektører, planleggere, stuere og rengjøringspersonell, skriver Fri Fagbevegelse.

– Det er et hovedoppgjør, og det er en rekke spørsmål som skal avklares. Økonomien er det vanskeligste her, selv om det er mange enkeltheter også som skal avklares, sier Martinsen.

Norwegian og SAS

Operativ sjef ved Bergen lufthavn, Asbjørn Tolo, sier til NRK at Bergen lufthavn nå kan havne i en situasjon med dobbeltstreik.

Han viser til at politiet allerede er tatt ut i streik, noe som vil gi redusert kapasitet for passkontrollen. Et brudd til vil særlig ramme dem som reiser med Norwegian og SAS mandag.

SAS og Norwegian sier det per nå er uavklart hvilke flyginger som eventuelt rammes av streik.