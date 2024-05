I desember opplevde minst 1,7 millioner mennesker i Darfur faretruende sultnivåer, og i dag antas antallet å være langt høyere, opplyser Leni Kinzli fra Verdens matvareorganisasjon (WFP).

– Våre anmodninger om humanitær tilgang til de verste konfliktområdene i Sudan har aldri vært mer kritisk, sa hun på en pressekonferanse i Nairobi.

Darfur er en region vest i Sudan, der opprørsmilitsen RFS har sikret seg kontroll over store områder etter ett år med krig. Men de har ennå ikke kontroll over provinshovedstaden i Nord-Darfur – El Fasher – der om lag 500.000 sivile har søkt tilflukt. Etter en langvarig RSF-beleiring beskriver FN situasjonen i byen som katastrofal.

Ifølge Kinzli er det vanskelig for sivile å flykte fordi RSF stadig angriper byen.

FN har tidligere advart mot katastrofe hvis RSF skulle rykke inn i byen, der det nå befinner seg i alt 800.000 mennesker.

– Kun skinn og bein

Kinzli forteller at hun fredag mottok bilder fra kolleger som jobber i en leir for fordrevne sentralt i Darfur. De viser underernærte barn og eldre, som ifølge Kinzli kun har «skinn og bein» igjen.

– Nylige rapporter fra våre partnere tyder på at 20 barn har dødd av underernæring i leiren de siste ukene. Folk spiser gress og peanøttskall. Og hvis ikke hjelpen når dem snart, risikerer vi å se omfattende sult og død i Darfur og i andre krigsrammede områder i Sudan, sier hun.

Kinzli, som er WPFs talsperson i regionen, og ber verdenssamfunnet presse de krigførende partene til å sikre tilgang og sikkerhet for hjelpearbeidere og nødhjelpskolonner.

Verdenssamfunnet har så langt gitt krigen liten oppmerksomhet. FN har kun fått inn 5 prosent av hva de trenger for å hjelpe de i alt 24 millioner sudanerne som er avhengig av nødhjelp. Et internasjonalt diplomati for å løse krisen er også i stor grad fraværende.

Fra maktkamp til full krig

Sudan ble kastet ut i kaos da det i april i fjor brøt ut gatekamper i hovedstaden Khartoum. Striden står landets to mektigste generaler, som kontrollerer henholdsvis regjeringsstyrkene og RSF-militsen.

De to var begge en del av juntaen som kuppet makten høsten 2021. Men etter hvert havnet de i en intens maktkamp, som førte til at RFS-leder Mohammed Hamdan Dagalo grep til våpen for å ta makten fra landets leder Abdel Fattah Burhan.

Kuppet de to var en del av, satte en stopper for demokratiprosessen som tidligere ble presset fram av vanlige sudanere som i ukevis deltok i masseprotester mot landets tidligere autoritære regimet.

– Ett år med denne ødeleggende krigen i Sudan har skapt en sultkatastrofe vi ikke har sett tidligere, og det er fare for at det kan utløse verdens største sultkrise, sier Kinzli, som peker på at nesten 28 millioner mennesker mangler mat i Sudan, Sør-Sudan og Tsjad, og at konflikten sprer seg.

Tonnevis av mat på vent

Torsdag ble to sjåfører som jobber for Røde Kors drept i Sør-Darfur.

Ifølge Kinzli har kampene og endeløse byråkratiske hindringer gjort at WFP ikke har fått levert nødhjelp til over 700.000 mennesker i Darfur før regntiden setter inn. Da kommer mange veier til å bli uframkommelige.

– WFP har nå 8000 tonn med mat som er klart til å sendes fra Tsjad, som er klart for transport, men som det ikke er mulig å få sendt på grunn av disse hindringene, sier hun.