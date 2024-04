Hele 314 bomber ble demontert av sprengstoffeksperter i et lagerrom to meter under bakken på en gammel flyplass som har vært stengt siden 2001.

– Det er flaks vi er i live, sier ordfører Giannis Konstantatos til gresk radio.

Over og i nærheten av lagerrommet var det flyplassvirksomhet i flere tiår, og etter stengningen har det vært skoler, barnehager og sportsanlegg i forbindelse med Aten-OL i 2004.

Ifølge borgermesteren var det Luftwaffe som lagret bomber på den gamle flyplassen ute ved kysten under okkupasjonen av Hellas i perioden 1941–44. Tyskerne forlot Sørøst-Europa i all hast, da russiske styrker rykket fram på Balkan.

En stor ny bydel er under oppføring på det enorme gamle flyplassområdet i Aten. Nye hoteller og luksusboliger skyter i været. Men nå er arbeidet forsinket av frykt for at det ligger mer under bakken på den gamle flyplassen.