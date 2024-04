Selv om det var ventet at renten ikke ville bli satt opp denne gangen, falt japanske yen til 156,14 mot dollar – det laveste nivået på 34 år – etter at beslutningen ble kunngjort.

Samtidig oppjustert sentralbanken sin prognose for Inflasjonen. Prisen for ferske landbruksvarer ventes å øke med 2,8 prosent i løpet av året. Tidligere har banken anslått at prisene ville øke med 2,4 prosent.

Konsumprisindeksen for øvrige varer ventes å stige med mellom 2,5 og 3 prosent i år og deretter med rundt 2 prosent i året i 2025 og 2026.