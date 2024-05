– Det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd, men det er per nå ikke mistanke om at vedkommende er utsatt for noe kriminelt, opplyser operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt i en melding til mediene.

Politiets innsatsleder Sondre Dahl opplyser at det var et postbud som fant den bevisstløse personen, og som varslet politiet klokka 6.20.

Det ble gitt livreddende førstehjelp, før personen ble fløyet til sykehus med ambulansehelikopter, skriver Varden og Telemarksavisa.