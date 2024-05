Meklingsfristen både for hovedoppgjøret i staten og i Oslo kommune er ved midnatt natt til fredag. Tirsdag fortsetter meklingen hos Riksmekleren.

Flere ulike forbund er involvert i meklingene, og dersom det blir brudd med noen av dem, blir det streik fra fredag klokka 6.

LO Stat vil i første omgang ta ut 1097 ansatte i Oslo dersom det blir streik, blant annet ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo Met.

1067 av dem som tas ut, er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er det største LO-forbundet i staten.

Kan ramme eksamen

YS, Akademikerne, Unio og LO Stat brøt forhandlingene med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 30. april, og partene har siden 2. mai meklet hos Riksmekleren.

– En eventuell streik begynner midt i eksamensperioden, og både undervisning, eksamen og sensur vil bli påvirket, slår NTL fast.

Også en rekke ansatte i 14 av 16 departementer tas ut i streik.

Kan forsinke regjeringen og ramme politiet

Akademikerne tar ut 1240 medlemmer. Også her rammes flere departementer.

– Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge fram nye politiske forslag, forsinkes, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Også ansatte i Oslo politidistrikt, Kripos og Mattilsynet står klare til å streike.

YS Stat tar ut 320 medlemmer i første omgang. Ansatte i departementene, i Politidirektoratet og Skattedirektoratet er blant dem som er tatt ut. Unio stat har i første omgang varslet et begrenset uttak på 21 ansatte.

Én eller to avtaler?

Et viktig stridstema i forhandlingene er hvilke tariffavtaler man skal ha i framtiden.

I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én for Akademikerne og Unio.

LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.

Streikefare i Oslo

Forhandlingene i Oslo føres mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling for finans og de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS. Her står reallønnsøkning øverst på prioriteringslista.

LO Kommune Oslo representerer cirka 19.000 arbeidstakere i Oslo kommune. 17.000 av dem er organisert i Fagforbundet, som i første runde opplyser at de vil ta ut over 1800 medlemmer i kommunen.

Disse jobber blant annet i utdanningsetaten, på Deichman-biblioteket, Munchmuseet, Fornebubanen, renovasjonsetaten, Oslo havn og vann- og avløpsetaten.

Akademikerne har på sin side varslet at de i første omgang vil ta ut 147 medlemmer i streik, mens YS Kommune Oslo vil ta ut 56 medlemmer. Unio har i første omgang varslet streik for 19 nøkkelpersoner i ulike etater.

Kommuneoppgjøret for resten av landet ble landet 1. mai. KS og arbeidstakerne i LO, Unio og YS ble enige om et sentralt tillegg på 5,2 prosent, på linje med frontfaget.