Den savnede kvinnen har status som siktet etter at en mann i 50-årene ble funnet død i en bolig i Stavern 2. januar.

Politiet har i et omfattende søk lett etter henne med dykkere, hunder, droner og helikopter fram til forrige uke da de avsluttet det aktive søket i nærområdet, skriver VG.

Beslutningen om å gjenoppta søket avhenger blant annet av været, opplyser politiadvokat Ole Jakob Garder.

– For å ta en avgjørelse om å igangsette nytt søk i området må det være gunstige forhold for letemannskaper og andre som skal gjennomføre søket, sier Garder til avisen og legger til:

– I dette ligger det at snømengde og temperatur må tillate søk uten at det går på bekostning av sikkerheten til de som leter, samtidig som det etterforskningsmessig må foreligge gode holdepunkter for at områder bør søkes i, eventuelt søkes i på nytt, sier han.

Politiet har tidligere erkjent at deres mistanke mot kvinnen har blitt svekket som følge av etterforskningen.