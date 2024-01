Saken er overført til den regionale domstolen i Münster i Tyskland, opplyser Innlandet politidistrikt, som legger til at saken er foreslått henlagt i Norge.

Den 24 år gamle kvinnen fra Tyskland ble funnet skutt ved Falningsjøen i Tynset 18. oktober. Paret hadde vært på ferie i Norge i forkant av hendelsen.

I tillegg til å ha drept kvinnen skal mannen ha overført penger fra kvinnens konto til sin egen, og han er tiltalt for å ha hatt ulovlig tilgang til våpen og ammunisjon.

Mente hun hadde tatt livet sitt

Mannen har ikke erkjent å ha drept kvinnen, men har forklart i avhør at hun tok sitt eget liv. Etterforskningen har ikke funnet holdepunkter for at denne forklaringen stemmer.

– Innlandet politidistrikt har hatt et godt samarbeid med tysk politi. Saken er foreslått henlagt i Norge, og politiet venter på endelig avklaring fra Riksadvokaten, opplyser politiet videre.

Meldt savnet da han kom hjem alene

Den 24 år gamle kvinnen ble meldt savnet av familien da samboeren kom tilbake fra ferien uten henne. Mannen ble pågrepet av tysk politi en uke senere. Han hevdet først de hadde skilt lag etter en krangel i Sverige. Kvinnen ble funnet etter at mannen i avhør påviste stedet.

Det ble anslått at kvinnen ble drept rundt 3. eller 4. oktober.

Tysk politi beslagla et skytevåpen som de har knyttet til handlingen.