– Det var et spenningsmoment før valget hva INP kom til å gjøre. De hadde en partileder som sa at de ikke kom til å velge side, men viser i praksis at de i hovedsak har valgt blått og borgerlig side, sier politisk analytiker Svein Tore Marthinsen til Vårt Land.

Industri- og Næringspartiet (INP) fikk sitt gjennombrudd ved fjorårets kommune- og fylkestingsvalg. I perioder har partiet også blitt målt over sperregrensen på 4 prosent i stortingsmålinger. Med en gruppe på sju til ni stortingsrepresentanter, vil det vært en reell sjanse for at INP kan avgjøre hvem som blir Norges neste statsminister.

Derfor var det knyttet spenning til hvem INP – som kaller seg for et blokkuavhengig sentrumsparti – sikret makt eller inngikk samarbeid med ved fjorårets lokalvalg.

Kun i Porsgrunn og i Alver sikrer INP et flertall med rødgrønn overvekt.

– Høyre har gjort et svært godt valg, og INP har fått mer igjen fra blå side. For et nytt og friskt alternativ som INP er det kanskje naturlig å bidra til at opposisjonen får makt fremfor å bevare det bestående, sier Marthinsen.