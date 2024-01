– Det er store forsinkelser på E18 og E134 i Drammen. Det må forventes at køene vil vare utover i ettermiddagsrushet, og det må beregnes lengre tid enn vanlig på reiser i dette området, meldte Vegtrafikksentralen onsdag ettermiddag.

Køene skyldes uhell og bilberging. Veien ble ved 16-tiden helt stengt ved Kjellstad i retning Oslo, på grunn av et stanset vogntog. Litt etter opplyste politiet at trafikken var i gang igjen etter at to lastebiler var hjulpet løs.

– Bilberger har klart å få løs lastebilene. Trafikken er i sakte bevegelse, men det er lange køer på stedet, opplyser Sørøst politidistrikt.