Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har fått kritikk av LO for å øke renten betydelig i år. Hun sier ifølge NRK at hun vet at renteøkningen har en kostnad for folk.

– Når vi likevel har hevet renten, er det fordi kostnaden ved å la være ville vært større, sier hun.

Lav prisvekst er og viktig for en stabil økonomi der folk har jobb, sier hun.

– Det er også en kostnad hvis vi strammer til for lite. Da kan prisene fortsette å øke raskt, blant annet fordi kronekursen kan svekke seg. Det vil særlig ramme dem med minst, sier Bache ifølge VG.