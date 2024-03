Nå har Islamabad High Court, en ankedomstol som tilsvarer lagmannsretten i Norge, bestemt at de skal behandle saken før en mulig utlevering. Derfor er saken satt i bero fram til avgjørelsen fra retten, skriver Aftenposten.

Bhatti er siktet for medvirkning til terrorskytingen som etterlot seg to døde i Oslo sentrum 25. juni for halvannet år siden og sitter for tiden fengslet i Pakistan. Norske myndigheter jobber med å få ham utlevert, men det er ikke klart når han eventuelt vil kunne komme til Norge.

Aktoratet i terrorsaken etter Oslo-skytingen vil plassere Arfan Bhatti i vitneboksen – hvis myndighetene klarer å få ham til Norge før saken tas opp til doms.

– Utleveringsprosessen i Pakistan har kommet langt, og det er absolutt mulig at han vil være utlevert til Norge før eller under hovedforhandlingen, sa statsadvokat Sturla Henriksbø til NTB tidligere fredag.

Han skal føre terrorsaken mot Zaniar Matapour (44), sammen med statsadvokatkollega Aud Kinsarvik Gravås. Rettssaken starter tirsdag 12. mars. Domstolen har satt av rundt ti rettsuker til saken. Den tas opp til doms først 16. mai.

– Dersom Bhatti er i Norge når hovedforhandlingen går, vil vi fremstille ham som vitne, sa statsadvokaten.