– 14-åringen ble avhørt samme kveld. Han skal ha måttet gi fra seg et mindre pengebeløp etter at 13-åringen skal ha vist fram det som for ham så ut som en pistol, sier politiadvokat Anders Møllersen i Innlandet politidistrikt.

Politiet ransaket søndag hjemme hos 13-åringen. Det ble blant annet beslaglagt en softgun og en gasspistol, men det ble ikke funnet skarpe skytevåpen. 13-åringen ble avhørt hjemme hos seg selv.

Hendelsen skal ha funnet sted ved Kiwi på Ottestad i 18-tiden lørdag. De to guttene bor begge i området, og de kjenner hverandre fra før, opplyser politiet.