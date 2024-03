– Vi investerer 500 millioner norske kroner for å få mer kunnskap om laks. Vi vil bygge et innovasjonssenter for å legge til rette for mer bærekraftighet. Dette for å sikre at vi kan levere mer næringsrik og sunn laks til verden, sier Salmar-sjef Frode Arntzen, ifølge NRK.

Han presenterte onsdag samarbeidsinitiativet, som kalles Salmon Living Lab, på North Atlantic Seafood Forum i Bergen. Det amerikanske fôrselskapet Cargill er med på prosjektet.

– For at Salmar og næringen skal nå de ambisiøse målene og levere etter forventningene med hensyn til bærekraft, må vi vite mer om laksen vår og hva fisken trenger fra oss, sier Arntsen, ifølge E24.

I 2022 hadde selskapet et dødelighetsnivå på 9,6 prosent, noe som er et stykke under snittet for hele landet. Fjorårets tall er ennå ikke kjent, men Salmar har opplevd mye fiskedød etter angrep fra perlesnormaneten, mens det er lakselus som er hovedproblemet.