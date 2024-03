Det var Fellesforbundet som begjærte forhandlingene for avsluttet, melder forbundet i en pressemelding.

– Vi har hatt konstruktive runder med motparten, men forhandlingene går ikke raskt nok fremover. Nå trenger vi at det bores dypere i kravene og blir større fremdrift. Derfor tar vi nå oppgjøret videre til mekling, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Forbundets krav i årets lønnsoppgjør er blant annet økt kjøpekraft og en etter- og videreutdanningsreform.

Møte med Riksmekleren

Nå som forhandlingene er brutt, er det klart at partene må ha hjelp fra Riksmekleren for å komme videre. Torsdag ettermiddag møtes de hos Riksmekleren for å planlegge frivillig mekling.

– Når vi opplever at vi ikke kommer videre med kravene våre, må vi har Riksmeklerens hjelp. Jeg ser fram til å komme videre i arbeidet, sier Eggum.

Fellesforbundet har i forbindelse med bruddet også meldt plassoppsigelse 32.108 medlemmer Fellesforbundet organiserer på Industrioverenskomsten. Dette er første steg på veien til å kunne ta ut medlemmene i streik ved konflikt.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og fungerende administrerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri møter Riksmekleren klokken 15.00 torsdag ettermiddag.

Fullt brudd i frontfaget

Like etter at Fagforbundet meldte om brudd i forhandlingene, ble det klart at også Parat har brutt forhandlingene med Norsk Industri. Dermed er det fullt brudd i frontfaget.

Rent faktisk er det kun Fagforbundet og Parat som er en formell del av Frontfaget og som forhandler industrioverenskomsten med Norsk Industri.

Resultatet av disse forhandlingene danner grunnlaget for alle øvrige tariffoppgjør utover året.