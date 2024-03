– De er løslatt fra varetekt og har erkjent forholdene, sier seksjonsleder Synnøve Domben i politiet i Florø til avisen Firda.

Natt til søndag havnet tre biler i en ulykke som følge av at et tre var saget over med motorsag og lagt over riksvei 5 Florøvegen i Kinn kommune.

En mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene ble tirsdag pågrepet og siktet for grovt skadeverk og brudd på vegtrafikkloven. De to ble løslatt senere tirsdag.

En tredjemann, som også er i 20-årene, ble ifølge avisen siktet onsdag morgen. Alle de tre siktede er lokale, skriver Firda.

Forsvareren til den siktede tenåringen, Ivar Hauge, sier til VG at hans klient har lagt alle kortene på bordet og erkjent straffskyld.

– Han angrer seg og ser i ettertid at dette var langt utenfor proporsjoner. Det som skulle være moro, var ikke moro i det hele tatt og ble bare tragisk, sier advokaten til VG.