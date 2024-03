Norge minst lykkelig i Norden

Nok en gang rangeres Norge som det minst lykkelige landet i Norden på FNs lykkekåring. Finland topper listen for sjuende år på rad. Danmark, Island og Sverige følger på de tre plassene bak Finland. Norge blir slått også av Israel, der undersøkelsen ble gjennomført etter Hamas-angrepet og gisseltakingen i oktober i fjor.

Norge ville gått ut av kåringen som verdens tredje lykkeligste land hvis det bare var personer over 60 år som deltok i undersøkelsen. Tar man hensyn bare til aldersgruppen under 30 år, ville Norge ha blitt nummer 20.

Per-Willy Amundsen mister alle verv i Frp

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fratas alle verv i Frp, utover det å være stortingsrepresentant fram til 31. januar 2025, opplyser partiet.

Bakgrunnen er et Facebook-innlegg Amundsen skrev 7. og 8. mars og påfølgende kommentarer i kommentarfeltet. Der kom det flere uttalelser om arabere, islam og kvinner. Amundsen sa 10. mars fra seg vervet som leder i justiskomiteen etter de omstridte kommentarene.

Sjeføkonom foreslår å betale folk for å bo i Nord-Norge

Folk som vil bo nord for Værnes i Trøndelag bør få 100.000 kroner året for å bo der. Det foreslår sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

– Det er sikkert mange Lars Monsen-wannabes som kunne tenke seg å bo i Finnmark. Gi dem penger for å gjøre det, sier han til Minerva.

Hvis halvparten av den halve millionen som bor utenfor pressområdene i nord får støtte, og støttebeløpet er 100.000 per person, vil forslaget koste 25 milliarder kroner i året.

Biden og Trump vant nominasjonsvalg

USAs president Joe Biden (81) og hans republikanske rival Donald Trump (77) vant som ventet nominasjonsvalgene i delstatene Ohio, Illinois, Kansas og Arizona i natt norsk tid.

Trump vant dessuten Det republikanske partiets nominasjon i hjemstaten Florida. Der hadde Det demokratiske partiet avlyst sitt nominasjonsvalg. I stedet valgte Demokratene å gi alle partiets delegater til Biden. Nominasjonsprosessen i de to partiene er nå mest som en formalitet å regne, og det er ventet at høstens presidentvalg vil stå mellom Biden og Trump.

EU gjeninnfører Ukraina-toll

EU gjeninnfører toll på noen ukrainske landbruksprodukter etter enighet mellom forhandlere i EU-parlamentet og EU-medlemslandene.

Forhandlerne kom til enighet i maratonsamtaler i Brussel. I en kunngjøring fra EU-parlamentet i natt står det at gjeninnføringen av toll skal omfatte kun visse landbruksprodukter, blant annet havre, egg og fjærfe. Foreløpig videreføres tollsuspensjonen på import av hvete.

Frp vil opprette egne verstingskoler

Frps Himanshu Gulati vil ha egne skoler for utagerende elever, for å gi elever og lærere en bedre hverdag.

Himanshu Gulati, som er utdanningspolitisk talsperson i Frp, sier han mener det haster å opprette egne tilbud for voldelige elever. Utspillet kommer etter at det tirsdag ble kjent at tre av fire skoler som blir kontrollert av Arbeidstilsynet, får refs for manglende voldsforebygging.

– Dette er en varslet katastrofe. Tallene understreker alvoret, sier Gulati til Klassekampen.