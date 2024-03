Subjekt-redaktør Danby Choi gikk tidligere denne uka ut i Klassekampen og tok til orde for en egen tilskuddskategori for frittstående medier etter at en gjennomgang viste at to tredeler av pressestøtten i fjor gikk til konserneide medier.

Det er Kulturdepartementet som har det overordnede politiske ansvaret for pressestøtteordningen. Der møtes ønsket med skepsis.

– Dersom vi lager en egen tilskuddsordning for medier uten konserntilknytning, ville det i praksis innebære at vi premierte medier som velger å stå utenfor konsern, skriver statssekretær Even Aleksander Hagen (Ap) i Kulturdepartementet til Klassekampen.

Hagen mener at det allerede finnes elementer som fremmer nyetableringer, og peker på at medier får et ekstra tilskudd det første året de kvalifiserer for pressestøtte.

– Det er samtidig helt sikkert mulig å gjøre regelverket bedre og enda mer treffsikkert, men jeg er altså skeptisk til å lage egne ordninger for medier uten konsern­tilknytning, dersom det er dette de foreslår, skriver han, og avslutter med at det per i dag er uaktuelt med en større gjennomgang av pressestøtteordningen.