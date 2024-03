– Vi har lenge fortvilt over at det tar altfor lang tid, ofte 15 år, før resultatene fra forskning kommer pasientene til nytte. I tillegg ser vi at antall studier hvor pasienter får testet ut ny behandling, går ned. Vår jobb er å bidra til at flere overlever kreft. Vi har ikke tid til å vente.

Det sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i en pressemelding.

Sammen med søsterorganisasjonen Cancer Research UK skal foreningen sikre at mange kliniske studier, altså utprøving av nye medisiner på pasienter, gjennomføres i Norge, slik at norske pasienter få utprøvende behandling mye raskere enn i dag.

Investerer 200 millioner kroner

De neste fire årene investerer Kreftforeningen 200 millioner kroner i satsingen.

– Gjennom givere over hele landet har vi investert milliarder i forskning slik at flere skal få bedre behandling. Det skal vi fortsette med. Men ved i tillegg å finansiere utprøving av legemidler, får vi få et nytt bein å stå på i vårt arbeid for at flere skal overleve kreft, sier generalsekretæren.

Allerede om noen måneder vil forhåpentlig den første legemiddelstudien være i gang på Oslo universitetssykehus.

Samarbeid med britisk pioner

Kreftforeningen og Cancer Research UK er særlig opptatt av å nå pasientgrupper som det i dag ikke satses tilstrekkelig på.

Cancer Research UKs senter for legemiddelutvikling har i løpet av 30 år bidratt til at over 60 lovende medisiner er testet ut på pasienter i kliniske studier. For øyeblikket har de 16 nye kreftmidler under utvikling.

– Med Kreftforeningen som partner vil vi få enda flere lovende medisiner raskt inn i kliniske studier, sier Lars Erwig, som er sjef ved senter for medisinutvikling i foreningen.