Elleve av dem jobber på «opplysningssenteret» på Flisa i Innlandet, mens to jobber i administrasjonen på Gjøvik.

– Det er beklagelig at det nå nærmer seg slutten. Men det har egentlig bare gått én vei etter at internett kom for fullt, sier daglig leder Roar Johansen til Østlendingen.

Selskapet ble dannet for 22 år siden da monopolet på nummeropplysning falt i Norge. Fra høsten av blir 1881 igjen eneste aktør på markedet.

Johansen sier til NTB at det er «fryktelig få» som ringer dem, sammenlignet med tidligere tider. Rundt 2005 hadde de et par hundre ansatte og omsatte for over 100 millioner kroner.

I fjor berget de regnskapet så vidt, men i år hadde det blitt røde tall.

– Da er det ikke noe valg, sier Johansen.