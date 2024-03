Eksplosjoner i sentrum av Kyiv

Lyden av titalls eksplosjoner og luftvern som ble aktivert er blitt hørt i sentrum av Ukrainas hovedstad Kyiv tidlig i dag morges. Klokken 5.30 norsk tid var det meldt om åtte sårede personer.

I forkant ble luftalarmen utløst etter at russiske styrker startet et rakett- og droneangrep. Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko opplyser at rester av raketter skutt ned av ukrainsk luftvern, falt ned på en boligbygning. Det ble utløst brann i en leilighet i en annen del av byen, og vrakrester fra nedskutte raketter falt ned også over flere områder der det ikke bor folk.

Montenegro blir Portugals statsminister

Luis Montenegro er utnevnt til ny statsminister i Portugal etter at sentrum-høyre-alliansen hans vant parlamentsvalget tidligere denne måneden. Det kunngjorde Portugals presidentkontor i natt.

Montenegro overtar statsministerrollen etter Antonio Costa fra Sosialistpartiet, som satt ved makten siden 2015.

Tre av fire land kan få færre innbyggere

Babyboom i u-land og babymangel i rike land vil føre til massive sosiale endringer dette århundret, advarer forskere i en studie i tidsskriftet The Lancet.

Tre av fire land kan få redusert befolkningen innen 2050 som følge av fallende fødselsrate. Innen 2100 ligger over 97 prosent av verdens land, 198 av 204 land, an til å få en fertilitetsrate som er lavere enn det som trengs for å opprettholde befolkningsstørrelsen over tid. Analysen viser at annethvert barn i verden vil bli født i afrikanske land sør for Sahara innen 2100.

Eksperter uenige om når det første rentekuttet kommer

Det skjer ikke noe med styringsrenten denne uken. Da knytter det seg betydelig større spenning til hva Norges Bank sier om veien videre, ifølge ekspertene.

– Jeg holder en knapp på at Norges Bank vil signalisere at første rentekutt mest sannsynlig kommer til høsten, nærmere bestemt i september, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til NTB.

Andre eksperter mener vi må vente til desember. Styringsrenten til Norges Bank er blitt satt opp 14 ganger siden klatringen fra det historiske nullnivået startet høsten 2021.

Overgrepsdømt tatt med seksualiserte bilder av barn i fengselet

En mann i 30-årene som er dømt til nesten seks års fengsel for overgrep mot en baby, er tatt med tatt med seksualiserte bilder av barn.

I februar i fjor fant politiet 24 mediefiler på telefonen han hadde i fengslet, skriver Drammens Tidende. Mannen soner i åpent fengsel der de innsatte kan jobbe og gå på skole, og de har tilgang på telefon. Mannen skal møte i tingretten i Tønsberg i slutten av april. Han erkjenner straffskyld, sier forsvareren,