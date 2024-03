Politiet holder pressekonferanse etter at fire ble funnet døde i Hallingdal

Politiet i Hallingdal har en pressekonferanse på Midtre Hallingdal politistasjon klokken 11 søndag i forbindelse med at fire personer ble funnet døde i en enebolig på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. Politiet har ingen indikasjoner på at noen andre er involvert i dødsfallene-

– En patrulje rykket lørdag kveld ut etter å ha fått en bekymringsmelding fra et familiemedlem. Da patruljen kom fram fant de fire døde personer i boligen, sier politistasjonssjef Brit Fyksen ved Midtre Hallingdal politistasjon.

Politiet varslet mediene om hendelsen klokken 22.25 lørdag kveld, men Bekymringsmeldingen kom inn til politiet tidligere på dagen.

Landesorg etter terroren i Russland

President Vladimir Putin har erklært nasjonal sørgedag i Russland i dag etter terrorangrepet i en konserthall i utkanten av Moskva. Minst 133 mennesker ble drept fredagens angrep, ifølge tall fra russiske myndigheter.

Russisk sikkerhetstjeneste hevdet i går at alle angriperne er pågrepet, men lite er kjent om dem. Imidlertid hevdet den ytterliggående islamistgruppen allerede fredag kveld at den sto bak terrorangrepet, og at det var folk fra IS' afghanske fløy, ISKP; som sto bak. ISKP har den siste tiden prioritert Russland som mål og har flere ganger gjennomført angrep mot russiske mål.

Paven holder palmesøndagsmesse

Pave Frans holder den tradisjonelle palmesøndagsmessen på Petersplassen i Roma. Oppladningen til fjorårets palmesøndag var preget av usikkerhet rundt pavens helsetilstand etter at han ble innlagt på sykehus noen få dager i forkant. Han ble skrevet ut dagen før messen.

Valg i Senegal

Det skal etter planen holdes presidentvalg i Senegal. Senegaleserne har 17 kandidater å velge mellom, men resultatet blir neppe klart i dag. Det er ventet at de to mest populære kandidatene går videre til en runde nummer to. Bassirou Diomaye Faye og eksstatsminister Amadou Ba er ventet å være blant favorittene.

«El Clásico femenino»

Real Madrid og Barcelona møtes i dag til dyst i den spanske hovedstaden i «El Clásico femenino» i Liga F. Norge er representert ved Barcelona-stjernene Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen. Katalanerne topper for tiden tabellen med 58 av 60 mulige poeng, i tillegg til en svimlende målforskjell på 89–5. Real Madrid okkuperer plassen bak med sine 49 poeng. Kampstart er klokken 18.