Spørsmålet var hvorvidt reklame generert av KI, må merkes som retusjert i likhet med retusjerte personer.

Forbrukertilsynet har funnet at markedsføringslovens paragraf to ikke gjelder nøktern bruk av KI, og de ber nå om en lovendring.

– På samme måte som at retusjerte personer i reklame kan føre til kroppspress, mener Forbrukertilsynet at KI-genererte personer også kan føre til et slikt press, sier underdirektør i tilsynet, Nina Elise Dietzel, til Kampanje.

Dietzel forteller at Barne- og familiedepartementet, som er det ansvarlige departementet for markedsføringsloven, vil orienteres om tilsynets konklusjon.

Hun understreker likevel overfor Kampanje at Forbrukertilsynet har mulighet til å slå ned på reklame som kan føre til kroppspress etter andre lovbestemmelser.