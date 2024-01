Selskapet To70 opplyser at det i 2023 var to dødsulykker i verden som involverte større fly i kommersiell trafikk. Til sammen omkom 86 mennesker.

Antallet skal være det laveste siden man begynte å registrere denne typen tall. Dette bekreftes av den danske eksperten Hans Christian Stigaard, som kommenterer utviklingen overfor avisen Politiken.

– Hvis vi ser på den kommersielle flytrafikken, er dette året med færrest omkomne i flyulykker, sier han.

Til sammenligning var det i 2022 seks dødsulykker og til sammen 178 omkomne.

Tallene for i fjor tilsvarer mindre enn 1 dødsulykke per 15 millioner flygninger. De to registrerte dødsulykkene fant sted i Nepal og Brasil.

I Nepal omkom 72 mennesker da et fly fra Yeti Airlines styrtet. 14 mennesker døde da et fly fra selskapet Manaus Aerotaxi styrtet i Amazonas i Brasil. Begge disse flyene var av typen turboprop.