Den første meldingen dreide seg om en hendelse 50 nautiske mil fra Sohar i Oman, sier sjøfartsdirektoratet (UKMTO).

Neste melding var at uautoriserte personer hadde tatt seg om bord på et skip i samme område. UKMTO sier at de ikke får kontakt med skipet.

Meldingene blir undersøkt videre, sier UKMTO.