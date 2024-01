Begge de tiltalte er dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 355 for fremkalling av fare for allmennheten.

En av de to tiltalte er dømt til fengsel i tre år og seks måneder, den andre tiltalte er dømt til fengsel i fire år og en måned etter brannen i Sørligata 8 på Tøyen.

De to personene ble tiltalt i juni 2023. Rettssaken ble gjennomført i tingretten i desember.